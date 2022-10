Blink-182 melden sich mit Welttour und neuem Album zurück

Bewegte Tage liegen hinter der Band

Für die Tournee hat sich das Trio viel vorgenommen: Über 70 Konzerte werden DeLonge, Mark Hoppus (50) und Travis Barker (46) zwischen März 2023 und Februar 2024 geben. Los geht es am 11. März 2023 in Tijuana, Mexiko, das Finale steigt am 26. Februar 2024 in Christchurch, Neuseeland. Auch Deutschland satten Blink-182 drei Besuche ab: Am 9. September 2023 rocken sie die Lanxess Arena in Köln, nach einem Umweg über Skandinavien geht es dann noch am 16. September in die Mercedes-Benz Arena in Berlin und am 17. September in die Barclays Arena in Hamburg. Ab dem 17. Oktober dieses Jahres können die Konzertkarten erworben werden.