Blitzrezepte: Drei schnelle Gerichte für den Feierabend

Nach einem langen Arbeitstag gibt es kaum etwas Schöneres als einen gemütlichen Feierabend mit einem leckeren Abendessen. Doch oft fehlt dann die Energie oder die Zeit, lange in der Küche zu stehen und ein Festmahl zuzubereiten – es muss also schnell gehen und möglichst einfach sein. Fernsehkoch Christian Henze (56) zeigt in seinem neuen Kochbuch «Feierabend–Blitzrezepte: Gönn dir was!» (Becker Joest Volk Verlag), wie in maximal 15 Minuten Zubereitungszeit und mit wenigen Handgriffen leckere Gerichte entstehen können. Drei Rezepte gibt es hier.