Blog, Buch, Politik? Diese Pläne soll Herzogin Meghan schmieden

Wie geht es für Herzogin Meghan (42) beruflich weiter? Wenige Monate nach dem Ende ihres Spotify–Podcasts soll die Ehefrau von Prinz Harry (38) offenbar einige spannende Zukunftspläne schmieden. Laut Royal–Experte Tom Bower arbeitet Meghan etwa an einem neuen Buch, das ihr bisheriges Leben dokumentieren soll. Gegenüber «GB News» erklärte Bower, der selbst das Buch «Revenge: Meghan and Harry and the war between the Windsors» geschrieben hat, dass das Buch ein «grosser finanzieller Gewinn» für die Herzogin sein wird.