«Blood & Gold»-Regisseur Peter Thorwarth: Netflix als «Game-Changer»

Elsa-Darstellerin Marie Hacke soll auch all ihre Stunts selbst gemacht haben?

Thorwarth: Alle haben ihre Stunts selbst gemacht, auch Florian Schmidtke und sogar Simon Rupp, der den Paule spielt. Es gibt da eine Szene, in der Simon unter Wasser gedrückt wird. Ursprünglich wollten wir ihn da doubeln, aber ich wollte auch gern sein Gesicht sehen. Für Simon war das überhaupt kein Problem. Er ist übrigens auch Mitglied der deutschen Schwimmstaffel für die Special Olympics, die dieses Jahr in Berlin stattfinden. Er hat also keine Berührungsängste mit Wasser, will ich damit sagen (lacht).