«Blood of My Blood» bringt frischen Wind ins «Outlander»-Universum

Auch das letzte Buch von Gabaldons Highland–Saga steht noch aus. Der neunte Roman mit dem Titel «Das Schwärmen von tausend Bienen» erschien 2021, aktuell arbeitet die Erfolgsautorin am zehnten und letzten Buch. Damit geht die Serie vor der Buchreihe zu Ende und wird sich laut Gabaldon grundlegend vom Serienfinale unterscheiden. «Das Ende der Serie wird wirklich keine Ähnlichkeit mit dem Ende der Buchreihe haben», verriet Gabaldon.