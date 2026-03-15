«Blood & Sinners» und mehr: Hier könnten Oscar-Rekorde purzeln

Auch Paul Thomas Andersons (55) «One Battle After Another» geht mit bärenstarken 13 Nominierungen in die Oscarverleihung – und könnte somit auch den Rekord von «Titanic» und Co. brechen. Im Unterschied zu «Blood & Sinners» kann das Werk mit Leonardo DiCaprio (51) letztlich nur zwölf Academy Awards gewinnen, da in der Kategorie «Bester Nebendarsteller» sowohl Sean Penn (65) als auch Benicio del Toro (59) nominiert sind – und naturgemäss nur einer von beiden den Oscar mit nach Hause nehmen kann. Bei «Blood & Sinners» ist das nicht der Fall. Hier sind theoretisch 16 Siege möglich.