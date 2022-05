Blue: Die Boyband über Familie, falsche Freunde und Nervosität

«Out of the blue» ist die Boyband Blue nach sieben Jahren Funkstille zurück. Die neue Single «Haven't Found You Yet» ist bereits draussen, das neue Album «Heart & Soul» erscheint im September, gefolgt von einer UK-Tour. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten Antony Costa (40), Duncan James (44), Lee Ryan (38) und Simon Webbe (43), wie sich ihre Leben verändert haben, was die negativen Seiten des Ruhms sind und was sie in Hinblick auf die kommende Tour wirklich nervös macht.