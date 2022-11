Mit einem süssen Foto und einer kleinen Referenz an einen ihrer Hits hat Jasmin Wagner (42) via Instagram mitgeteilt, dass ihre Tochter gesund und munter zur Welt gekommen ist: «Mission completed! Herz an Herz mit unserem wunderschönen #babygirl», schrieb sie zu einem Bild, das die winzigen Füsse ihres ersten Kindes zeigt.