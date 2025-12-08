Blurred Lips: Der Winter-Trend zum Nachschminken

Lange waren präzise Konturen beim Lippen–Make–up angesagt, jetzt ist das Gegenteil gefragt. Der «Blurred Lips»–Trend setzt auf weich verlaufende, verschwommene Lippenränder. So entsteht ein natürlicher Look für den Winter.
Einen Farbverlauf schminken
Zunächst sollten die Lippen gut gepflegt sein. Ein Peeling entfernt abgestorbene Hautzellen. Eine spezielle Maske oder ein Balsam macht die Lippen geschmeidig. Vor dem Schminken sollten jedoch keine Rückstände mehr auf den Lippen sein, damit der Lippenstift später gut haftet.
Danach die Lippenkonturen mit einem Lipliner in der Farbe der natürlichen Lippen nachzeichnen und leicht verwischen. Anschliessend einen matten Lippenstift oder Liquid Lipstick auf die Lippenmitte geben. Ideal ist eine samtige Textur, damit sich die Farbe gut verblenden lässt. Den Lippenstift nach aussen hin verwischen – mit dem Applikator, einem weichen Pinsel oder dem Finger. Nach und nach mehr Farbe auftragen und einen Verlauf schaffen. Harte Konturen sollten zum Schluss nicht mehr sichtbar sein.
Für den perfekten Matt–Effekt die Lippen vorsichtig mit einem Kosmetiktuch abtupfen. Wer es glowy mag, kann etwas Highlighter oder glitzernden Lidschatten auf die Lippenmitte geben.
Das Make–up auf die Lippen abstimmen
Das Ergebnis: Die Lippen wirken voller und natürlich frisch – besonders, wenn ein pinker Lippenstift zum Einsatz kommt. Ein roter Lippenstift macht den Look noch intensiver und passt gut zur Weihnachtszeit, ein Beerenton bietet die Grundlage für düstere Looks.
Ein dezentes Make–up rückt die Lippen in den Fokus. Concealer, Nude–Lidschatten, eine braune Mascara und ein wenig Blush genügen oft. Der Blush sollte zur Farbe der Lippen passen.