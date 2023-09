Bluse, Schmuck, Schuhe: Die trendigsten Wiesn-Accessoires 2023

Extravagante Blusen

Tiefe Ausschnitte, viel Spitze, weite Puffärmel, Flügelärmel, aber auch kurze Volants sind dieses Jahr in Sachen Blusen angesagt. Das kann aus Dirndl–Designerin Kinga Mathe bestätigen. «Dieses Jahr werden wir ausgeschnittene Blusen, reichlich Spitze, aber auch Blusen mit Flügelärmeln zu sehen bekommen», verrät sie spot on news im Interview. «Dabei werden unfassbar spannende Verbindungen zwischen klassischen Elementen und moderner Raffinesse gezogen, die das Ganze so interessant machen.»