Blutjunger James Bond? Amazon plant angeblich «drastische Neuerungen»

So will «The Sun» von einem angeblichen Insider in Erfahrung gebracht haben, dass man sich im Hause Amazon einen Schauspieler in seinen 20ern für den prestigeträchtigen Part wünsche. Einige der bislang kursierenden Namen für die Nachfolge von Daniel Craig würden diesem Wunsch bereits entsprechen: «Gladiator II»–Star Paul Mescal etwa ist gerade erst 29 Jahre alt geworden, auch «Saltburn»–Mime Jacob Elordi würde mit seinen 27 Jahren ins angebliche Anforderungsprofil passen.