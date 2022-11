Blythe Danner: Mutter von Gwyneth Paltrow spricht erstmals über Krebs

Dieselbe Krebsart wie bei ihrem verstorbenen Mann

«Ich fühlte mich plötzlich sehr benommen und vergass alles», erinnerte sie sich. «Und dann spürte ich einen Knoten in meinem Nacken, direkt neben der Stelle, an der Bruce seinen gefunden hatte.» Danners Ehemann Bruce Paltrow hatte ebenfalls an einer seltenen Form eines Mundhöhlenkarzinoms gelitten. 2002 starb der Filmproduzent an der Krankheit. «Bist du einsam da oben?», fragte sich Danner nach der Diagnose.