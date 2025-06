«Boardwalk Empire»-Darsteller Devin Harjes stirbt an Krebs

Weitere Auftritte hatte Harjes unter anderem in «Orange Is the New Black», «Blue Bloods», «FBI» und «Elementary». Zuletzt war er als Pete Baylor in neun Episoden der dritten Staffel von NBCs «Manifest» zu sehen. Harjes hinterlässt seine Eltern Randy und Rosanne, seine Schwester Trish und deren Mann Justin Kelley sowie vier Neffen und Nichten. Auch seine Ex–Frau und «Gotham»–Kollegin Shiva Kalaiselvan trauert um den viel zu früh Verstorbenen.