«Boardwalk Empire»-Star Michael Pitt wegen Gewaltvorwürfen verhaftet

Ein Anwalt des Schauspielers sieht in der Angelegenheit eine Schmierenkampagne gegen seinen Mandanten. Er wird mit den Worten zitiert: «Leider leben wir in einer Welt, in der jemand wie Herr Pitt [...] aufgrund der unbestätigten Aussage einer psychisch labilen Person verhaftet werden kann.» Es sei verdächtig, dass die Anschuldigungen so spät erhoben werden und aus einer Zeit stammen, «als die beiden Parteien eine völlig einvernehmliche und freiwillige Beziehung führten». Er ist sich folglich sicher: «Dieses Verfahren wird eingestellt.»