Bob-Dylan-Biopic: Timothée Chalamet singt selbst

Film handelt vom jungen Bob Dylan

Das Projekt basiert auf dem Buch «Dylan Goes Electric!» von Autor Elijah Wald (64) aus dem Jahr 2015, das Drehbuch stammt von Jay Cocks (79). «Es ist eine so erstaunliche Zeit in der amerikanischen Kultur», sagte Mangold über den Film. Es sei eine «interessante, wahre» Geschichte eines jungen, 19-jährigen Bob Dylan, «der mit zwei Dollar in der Tasche nach New York kommt und innerhalb von drei Jahren zu einer weltweiten Sensation wird». In New York sei er in die Folkszene aufgenommen worden, bis er seine Kollegen durch seinen unglaublichen Aufstieg «an einem bestimmten Punkt übertroffen» habe, so der Regisseur.