Bob Dylan: Bringt neue «Blowin' in the Wind»-Version eine Million ein?

Die neue Version von «Blowin‹ in the Wind» nahm Dylan 2021 auf, produziert wurde sie von Burnett. «Sechzig Jahre nachdem Bob ›Blowin‹ in the Wind› zum ersten Mal geschrieben und aufgenommen hat, gibt er uns eine neue Aufnahme seines Songs», erklärte Burnett laut den Medienberichten in einem Statement zu dem Projekt. «Eine, die sowohl für unsere Zeit zutiefst relevant ist als auch eine, in der die Jahrzehnte an Leben und Erfahrung des Künstlers mitschwingen.»