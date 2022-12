Der am 13. Juni 1932 im US-Bundesstaat Illinois geborene Bob McGrath sang schon als Kind. Später studierte er Musik. Anfang der 1960er veröffentlichte McGrath in Japan erfolgreich Folk-Songs in japanischer Sprache. 1969 wurde er für die Rolle des Musiklehrers Bob Johnson für die «Sesamstrasse» gecastet.