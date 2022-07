Bob Odenkirk nach Herzinfarkt dankbar für Unterstützung

Keine Erinnerung an den Tag

Odenkirk war im Juli 2021 am Set der Serie «Better Call Saul» zusammengebrochen, als er laut des Berichts «Point and Shoot», die achte Folge der sechsten Staffel, drehte. Später berichtete er, dass er sein Leben den Menschen am Set zu verdanken habe, die schnell gehandelt hatten. Er erinnere sich weder an den Tag, an dem es passierte, noch an die nächsten eineinhalb Wochen, verriet er dem «People»-Magazin im April. Rund einen Monat nach dem Vorfall kehrte er zu den Dreharbeiten zurück.