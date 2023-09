Maler nach 20 Jahren in der US Air Force

Ross, Sohn eines Zimmermanns und einer Kellnerin, hatte sich in den 70er–Jahren an verschiedenen Colleges in der Malerei weitergebildet. Gleichzeitig war der Schul–Abbrecher zwei Jahrzehnte lang bei der US Air Force beschäftigt, ehe er 1981 ausschied. Nach ersten Dreharbeiten bot ihm ein Chicagoer Lokalsender 1983 eine eigene regelmässige Sendung an, die ab 1983 in 404 Folgen ausgestrahlt und zum internationalen TV–Erfolg wurde. 1995 starb Ross in Florida an Lymphdrüsenkrebs.