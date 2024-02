Bobbie Jean Carter: Todesursache steht fest

Die zahlreichen Schicksalsschläge der Familie Carter

Nick Carters Schwester war am Morgen des 23. Dezembers von Mitbewohnern bewusstlos in ihrem Badezimmer aufgefunden worden. Mit einem Herzstillstand wurde sie in nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, doch kam jede Hilfe zu spät. Im Zuge des tragischen Todesfalls wurde bekannt, dass Bobbie Jean Carter von September bis November letzten Jahres eine Haftstrafe wegen Kokain–Besitzes verbüsst hatte, und zum Zeitpunkt ihres Todes auf Bewährung war. In Schlaf– und Badezimmer ihres Zuhause wurden jedoch nach ihrem Tod keine Drogen sichergestellt.