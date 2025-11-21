Bodyguard mit Herz: Leighton Meester verdreht Jared Padalecki den Kopf

Neuer Titel gesucht

In einer Erklärung sagte Regisseurin Rosenbaum: «Ich habe begonnen, mich intensiv mit der BookTok–Kultur zu beschäftigen, nachdem mein letzter Netflix–Film ‹Purple Hearts› so erfolgreich war.» Die überwältigende Begeisterung in den sozialen Medien und bei den Leserinnen und Lesern für Katherine Centers Roman sei für sie ein wichtiger Faktor gewesen, weshalb sie sich dazu entschieden hat, die Buchverfilmung zu inszenieren. Rosenbaum betonte ausserdem, dass Meester und Padalecki perfekt für die Hauptrollen seien. «Ich weiss, dass das Publikum die beiden lieben wird», sagte sie.