Bogner-Jubiläumsfeier im Zeichen von «Fire and Ice»

90 Jahre Bogner - das hat die Kult-Marke mit einer grossen Party am Wolfgangsee in Österreich gefeiert - und auf dem Event auch eine musikalische und Design-Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft geschlagen. Frischen Wind in den Abend brachte der US-Künstler Gregory Siff (44), der in einer spektakulären Live-Art-Performance seine moderne Street-Art auf Bogner-Hoodies verewigte.