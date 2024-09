Böhmermann und Schulz: «Fest & Flauschig» nicht mehr nur bei Spotify

«Fest & Flauschig» bis heute extrem erfolgreich

Böhmermann und Schulz gelten als echte Podcast–Pioniere und ebneten den Weg für den bis heute anhaltenden Hype um sogenannte humorige «Laber–Podcasts». Bis heute gilt «Fest & Flauschig» als einer der erfolgreichsten und beliebtesten Podcasts auf dem deutschsprachigen Markt, der dauerhaft in den Spotify–Charts in den oberen Rängen zu finden ist. 2018 wurden Böhmermann und Schulz mit dem Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet.