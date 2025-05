Bolschoi-Ballettstar Juri Grigorowitsch stirbt mit 98 Jahren

Bolschoi–Theater möchte «unschätzbares Erbe» schützen

Grigorowitsch wurde im Jahr 1927 in Sankt Petersburg, damals Leningrad, geboren. Er galt als einer der wichtigsten Choreografen des 20. Jahrhunderts. Als Direktor des Bolschoi–Balletts bis 1995 sowie Choreograf prägte er über mehr als drei Dekaden das sowjetische Ballett. Sein Name wurde im Westen geradezu ein Synonym für damals zeitgenössische Choreografien. 2008 kehrte er an das Bolschoi zurück. Das Bolschoi–Theater erklärte laut Reuters in einem Statement, dass es sein Andenken in Ehren halten und «sein unschätzbares Erbe» schützen wolle.