Bombendrohung in München: Oktoberfest bleibt vorerst geschlossen

Familiendrama endet tödlich

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich bei dem Vorfall um ein tragisches Familiendrama. Ein Mann mittleren Alters soll nach einem heftigen Streit im Elternhaus völlig ausgerastet sein, wie die Polizei mitteilte. Er habe die Brände gelegt und sei anschliessend zu einem nahegelegenen See geflüchtet. Dort wurde am Morgen eine schwerverletzte Person aufgefunden. Wie die Polizei bestätigte, ist der Verletzte inzwischen verstorben – vermutlich handelt es sich um den Täter selbst, der sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am See das Leben genommen haben soll. Eine weitere Person werde noch vermisst, teilte die Polizei mit. Von dieser gehe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung aus.