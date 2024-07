Bond-Girl-Rolle verpasst: Das sagt Désirée Nosbusch heute dazu

Désirée Nosbusch ein Ex–Bond–Girl?

Nur knapp verpasste sie die weltberühmte Rolle neben dem damaligen 007–Darsteller Pierce Brosnan (71). Für Nosbusch aber offenbar kein Problem mehr, wie sie im Gespräch mit «Bild am Sonntag» erzählte: «Hätte ich damals wirklich die Rolle als Bond–Girl gespielt, was wäre ich heute? Ein Ex–Bond–Girl? Hätte mir das auf der Visitenkarte geholfen?» Auch eine andere verpasste Chance, für MTV als VJ zu arbeiten, macht ihr demnach nicht zu schaffen. Sicherlich hätte sie dann «eine ganz coole Phase erlebt und vermutlich einen Rockstar geheiratet und würde in Nashville leben. Aber was dann?»