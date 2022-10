Der U2-Frontmann Bono (62) ist seit mehr als 40 Jahren mit seiner Ehefrau Ali Hewson (61) liiert, die er bereits mit zwölf Jahren in der Schule kennenlernte. Die beiden haben vier erwachsene Kinder. In einem seltenen Interview mit dem Magazin «The New Yorker» sprach der Musiker jetzt über das Geheimnis seiner jahrzehntelangen Liebe. «Es ist ein grosser Wahnsinn mit uns», erzählt Bono. Es habe etwas mit dem Wissen zu tun, dass man gegen alle Widrigkeiten gemeinsam antrete.