Lilly Krug: «Ich glaube, es wird ein eher gemütlicher Tag»

Wie genau ihr Wiegenfest ablaufen wird, wusste Lilly Krug beim Interview mit spot on news vor wenigen Tagen noch nicht. Sie verriet nur so viel: «Dieses Jahr weiss ich noch gar nicht, was ich zu meinem Geburtstag mache. Ich glaube, es wird ein eher gemütlicher Tag.» In Anbetracht der Tatsache, dass mit 21 in den USA, ihrem aktuellen Wohnort, die Volljährigkeit erreicht ist, fügte sie aber auch hinzu: «Den 21. habe ich gut gefeiert, die 22 wird jetzt eher ruhiger im kleinen Kreis.»