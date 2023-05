«Book Club - Ein neues Kapitel»: Italien-Trip mit kleinen Problemchen

«Book Club 2»: Darum geht's

Nach dem Corona-Lockdown und Buchclub-Videocalls kann Hotelbesitzerin Vivian (Fonda) endlich ihre Freundinnen wieder in die Arme schliessen - und ihnen eine frohe Botschaft überbringen: Die sonst so bindungsscheue Unternehmerin hat sich verlobt. Das muss gefeiert werden und so beschliessen Diane (Keaton), Carol (Steenburgen) und Sharon (Bergen) mit Vivian einen Junggesellinnen-Trip nach Italien zu machen. Eine Reise in das Land hatten sich die vier bereits in ihren 20ern geschworen, jedoch nie in die Tat umgesetzt.