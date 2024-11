Booker-Literaturpreis: Gillian Anderson strahlt in Burgunder

Nicht nur die Jury gratulierte Harvey zum Sieg. Nach der Bekanntgabe der Gewinnerin meldete sich auch Königin Camilla (77) auf Social Media zu Wort. «Herzlichen Glückwunsch an Samantha Harvey, die mit ihrem brillanten Roman ‹Orbital› den Booker Prize Award 2024 gewonnen hat!», heisst es auf den Accounts der Königsfamilie. Der Mitteilung zufolge lud Camilla die Shortlister am Tag der Award–Verleihung in das Clarence House ein.