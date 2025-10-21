Boris Becker geniesst Reunion mit seinen vielbeschäftigten Söhnen

Aus einer Ehe mit Lilly Becker (49) stammt Sohn Amadeus (15). Aus einer kurzen Liaison mit Angela Ermakova hat er zudem seine Tochter Anna Ermakova (25). «Ich liebe meine vier Kinder», erzählte Becker kürzlich in Riccardo Basiles (33) Format «Meine Geschichte». «Das waren immer die schönsten Geschenke, die ich bekommen habe, ohne Zweifel.» Er würde auch «nicht ausschliessen», dass er nach dem kommenden Baby noch einmal Vater wird. «Wir haben jetzt mal eins und das kommt hoffentlich gesund zur Welt und dann schauen wir weiter.» Er wisse nicht, ob es realistisch sei, mit allen fünf Kindern zusammen Weihnachten feiern zu können, aber «dass es ein Wunsch ist, steht ausser Frage». Da müssten jedoch «die Mütter mitspielen», bei ihm seien «die Türen auf».