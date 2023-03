Anna Ermakova feierte am Mittwoch ihren 23. Geburtstag. Wie sie ihren Tag verbrachte, zeigte die «Let's Dance»-Favoritin ihren Followerinnen und Followern auf Instagram. Zuerst wurde weiter für die nächste Ausgabe der RTL-Show am Freitag trainiert, wie sie in einem Clip erzählte.