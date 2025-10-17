Boris Becker hat sich «gehäutet» und ist heute wieder glücklich

Es geht Boris Becker «vielleicht so gut wie in den letzten 20 Jahren nicht»

Auch auf das Thema Glück kommt Becker, der seit vergangenem Jahr mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet ist und gemeinsam mit ihr ein Kind erwartet, zu sprechen. «Glück ist immer so eine Momentaufnahme. [...] Mir geht es heute wieder sehr gut, vielleicht so gut wie in den letzten 20 Jahren nicht.» Er glaube, dass es ihm auch als Kind oder während seiner grossen Karriere auf dem Tennisplatz «sehr gut» gegangen sei, aber «dann lange gar nicht mehr» – etwa 15 bis 20 Jahre lang. In Wellen habe er bessere und schlechtere Phasen erlebt. «Und heute bin ich wieder glücklich», sagt Becker. Er sei «wieder ruhig», könne durchatmen, sei nicht am Hetzen und müsse niemandem mehr etwas beweisen.