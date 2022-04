Boris Becker im Gefängnis: Tennislegende zwischen Spott und Mitleid

«Bin ich da schon drin, oder was?»

Mehrere User rissen etwa Witze angelehnt an eine alte AOL-Werbung, in der Becker vor mehr als 20 Jahren zu sehen war. Der ehemalige Sportler fragte damals erstaunt über den leichten Zugang zum Netz: «Bin ich da schon drin, oder was?» Ein anderer Nutzer sieht Becker unterdessen bereits als neuen Kandidaten für das Dschungelcamp in einer der kommenden Staffeln von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!».