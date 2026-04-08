Boris Becker lehnt Rückkehr als Tennistrainer ab

Boris Becker: Ein Ja zu Ratschlägen, ein Nein zum Trainerposten

Zwar habe Becker als Trainer eine wundervolle Zeit gehabt, diese Zeit sei allerdings vorbei, wie er unter anderem laut des Senders Eurosport jetzt berichtet hat. «Ich möchte keine Namen nennen, aber ich wurde oft gefragt, ob ich in den Trainerzirkus zurückkehren möchte, habe aber abgelehnt», habe der ehemalige Tennisprofi im Rahmen einer Medienrunde zu den Laureus World Sports Awards erklärt. Die Preise werden am 20. April im spanischen Madrid verliehen. Als Sportlerin oder Sportler des Jahres sind auch drei aktuelle Tennisstars nominiert: Carlos Alcaraz (22), Jannik Sinner (24) sowie Aryna Sabalenka (27).