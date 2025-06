Boris Becker: Mit Ehefrau Lilian hat er sich «eine Burg» gebaut

Seine Zeit im britischen Gefängnis liegt hinter ihm. Im Buch «Inside» will der ehemalige Wimbledon–Sieger bald über die Monate in Haft berichten. Vorab gab Boris Becker (57) jetzt dem Magazin «Stern» ein ausführliches Interview, in dem er offenbart, wie sehr er sich hinter Gittern auf Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro verlassen konnte – und niemanden sonst.