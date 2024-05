Boris Becker mit «Ersatzvater» Tiriac auf dem roten Teppich in Cannes

Becker–Entdecker Tiriac

Dass Becker das Erbe der 70er–Helden überhaupt antreten konnte, hat er vor allem zwei Menschen zu verdanken: seinem ehemaligen Trainer Günther Bosch (81) und seinem langjährigen Manager Ion Tiriac. Die beiden ehemaligen Arbeitskollegen und Tennis–Profis entdeckten 1984 den Leimener Jugendspieler, glaubten an ihn und bescherten ihm und sich selbst eine erfolgreiche und lukrative Zukunft. Bereits 1985 ging Beckers heller Stern mit dem sensationellen Sieg in Wimbledon auf und sollte sich lange am Tennis–Himmel halten. Im selben Jahr beendete Nastase seine aktive Karriere und ging in die Politik. Tiriac formte anschliessend in einer im deutschen Individualsport bis dahin ungekannten Weise die Marke Becker. Beide verdienten Millionen, mit denen sie bekanntermassen unterschiedlich haushalteten. Während Tiriac mit einem geschätzten Vermögen von knapp zwei Milliarden Euro aufwarten kann, setzte Becker so manches Business in den Sand.