Er gratulierte Lionel Messi

Das Paar posierte Arm in Arm für die Fotografen, beide lächelten verhalten. Becker gab sich während des Events professionell und gut gelaunt. Auf Instagram gratulierte er Fussball-Legende Lionel Messi (35) zum «Laureus Sportsman of the Year»-Award: «Wunderbare Nacht für Messi», schrieb er in seiner Story.