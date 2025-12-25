Boris Becker: So hat der Neu-Papa Weihnachten verbracht

Für Boris Becker (58) dürfte dieses Weihnachtsfest ein ganz besonderes gewesen sein. Erst Ende November wurde der Ex–Tennisstar zum fünften Mal Vater – seine Tochter Zoë Vittoria erblickte das Licht der Welt. Pünktlich zu den Feiertagen teilte er nun auf Instagram neue Aufnahmen, die das Familienglück dokumentieren.
Auf einem der Bilder posiert Becker gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro vor dem geschmückten Weihnachtsbaum. Beckers Ehefrau hält dabei die kleine Zoë liebevoll in den Armen. Das Paar, das seit vergangenem Jahr verheiratet ist, strahlt in die Kamera.
Auch Schwester Sabine feiert mit
Doch nicht nur das frischgebackene Elternpaar war bei dem Festessen dabei. Wie weitere Fotos zeigen, verbrachte auch Boris Beckers Schwester Sabine das Weihnachtsfest gemeinsam mit der Familie. Sie brachte ihre Kinder Vincent und Clara mit. Der Abend sei von «Familie, Nähe, Dankbarkeit» geprägt gewesen, schrieb Becker zu der Bilderreihe.
Die Ehe mit Lilian de Carvalho Monteiro ist für Boris Becker bereits die dritte. Das Paar hatte im vergangenen Jahr nach fünf Jahren Beziehung im italienischen Portofino geheiratet. In Italien hat die junge Familie auch ihren Lebensmittelpunkt.
Fünf Kinder von vier Frauen
Mit Zoë Vittoria hat Boris Becker nun fünf Kinder von vier verschiedenen Frauen. Von 1993 bis 2001 war er mit Barbara Becker (59) verheiratet, aus dieser Ehe stammen seine beiden ältesten Söhne. Noah ist mittlerweile 31 Jahre alt, sein Bruder Elias fünf Jahre jünger. Acht Jahre nach der Scheidung von Barbara heiratete der einstige Wimbledon–Sieger dann Lilly Becker (49). Aus dieser Verbindung ging der mittlerweile 15–jährige Sohn Amadeus hervor.
Eine weitere Tochter hat Boris Becker mit dem russisch–britischen Model Angela Ermakova (57). Die 25–jährige Anna Ermakova steht längst selbst im Rampenlicht – sie nahm unter anderem an der RTL–Tanzshow «Let's Dance» teil und gewann, verfolgt zudem eine Karriere als Sängerin.