Boris Becker: So hat er seine Ehefrau Lilian kennen und lieben gelernt

In dieser Zeit sei er in Frankfurt gewesen, um mit einem guten Freund Geburtstag zu feiern. «Plötzlich steht da diese junge Frau, ziemlich gross. Sie sieht mich nicht an. Weil sie mich nicht kennt.» Erst am nächsten Tag bei einer erneuten Begegnung habe er sich der Frau vorgestellt, deren Eltern aus São Tomé, einer Insel vor der Westküste Afrikas, stammen, und die in Italien geboren wurde. «Sie ist sehr gebildet und intelligent und spricht fünf Sprachen. Sie hat ihre eigene Karriere», erzählt Becker über Lilian, die er im Freundeskreis im Anschluss zu mehreren Essen trifft. Ihre Telefonnummer wollte sie ihm zunächst nicht geben, weil sie noch nicht wusste, wo sie ihr Leben verbringen wollte. Ausserdem habe sie ein paar Nachforschungen über ihn angestellt: «Sie liest von Scheidungen, finanziellen Problemen und Skandalen. Das ist ihr alles zu heavy.»