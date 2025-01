Boris Becker: So war das erste Weihnachten nach dem Tod seiner Mutter

Heiligabend mit seiner Schwester

Nur einen Monat nach dem Tod seiner Mutter Weihnachten würdig zu begehen, dürfte Becker nicht leicht gefallen sein. Sie war für ihn «the one and only», wie er in einem Instagram–Beitrag im Mai schrieb. Im vergangenen Jahr hatte er seine Mutter noch kurz vor Weihnachten besucht. Seine «Christmas reunion with Elvira» zeigte damals einen glücklichen Boris Becker mit seiner Mutter im Arm. Ganz bewusst scheint sich Becker deshalb an Heiligabend 2024 seine vier Jahre ältere Schwester Sabine an die Seite geholt zu haben. Beckers Weihnachtsfoto ist in seiner Wahlheimat Mailand aufgenommen. Es zeigt ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian, Sabine und deren beiden Kindern mit Sektgläsern und vor einem reichlich geschmückten Weihnachtsbaum. «Buon natale e tanti auguri» – frohe Weihnachten und alles Gute – heisst es neben dem innigen Familienbild von der Couch.