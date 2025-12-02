Boris Becker: Thomas Gottschalk soll sich «ein bisschen zurückziehen»

Thomas Gottschalk hatte bereits vor einigen Wochen angegeben, sich mit seinem Auftritt am 6. Dezember in der RTL–Show «Denn sie wissen nicht was passiert», in der er seit mehreren Jahren mit Günther Jauch und Barbara Schöneberger zu sehen ist, von der Samstagabendunterhaltung zu verabschieden. Damals gab er sein Alter als Begründung an. Der Auftritt wird auch wie geplant stattfinden, bestätigte der Sender.