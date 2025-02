Boris Becker über «Bear Hunt»: «Wollte meine Grenzen ausloten»

Hart für Becker: Wilde Tiere und keine Informationen

Die Bedingungen sollen wesentlich härter als im australischen Dschungelcamp gewesen sein. So standen angeblich bei den Dreharbeiten ständig Rettungswagen und Anti–Schlangenbiss–Spritzen bereit. Im Interview mit «Bild am Sonntag» offenbarte Becker, was seine grössten Herausforderungen waren: «Sicher die wilden Tiere. Generell das Verlassen der eigenen Komfortzone. Ich bin ein Kontrollfreak. Nicht zu wissen, was als Nächstes kommt, war hart. Kein Handy, kein Fernsehen. Null Information von aussen. Mit allen zusammen im selben Raum schlafen.»