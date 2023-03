Ein Wunder, dass er noch lebt?

Die knapp acht Monate in Haft hätten ihm einmal mehr vor Augen geführt, wie froh er sein muss, noch am Leben zu sein - und das nicht erst seit der Haft: «Menschen wie ich, die auf globaler Ebene so viel durchgemacht haben, werden nicht über 50. Mit 55 Jahren noch hier zu sein und mit der Hilfe einiger Freunde meine Wahrheit erzählen zu dürfen, ist sehr wichtig.» Becker spricht hiermit die zweiteilige Dokumentation «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» an, die ab dem 7. April bei Apple TV+ anläuft.