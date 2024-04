Boris Becker und Lilian zeigen sich verliebt auf dem roten Teppich

Der ehemalige Tennis–Star Boris Becker (56) und seine Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro (33) haben sich bei den Laureus World Sports Awards verliebt den Journalisten präsentiert. Die beiden schlenderten am Montagabend in Madrid gemeinsam über den roten Teppich. Dabei umarmte Becker seine Freundin liebevoll und konnte offensichtlich kaum seine Finger von ihr lassen. Beide strahlten und lächelten zudem ausgelassen in die Kameras.