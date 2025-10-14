Boris Becker und schwangere Lilian: Romantische Auszeit in Portofino

Besonderer Ort für Boris Becker und seine Ehefrau

Portofino hat eine besondere Bedeutung für Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro. Dort gaben sie sich im September 2024 das Jawort. In einem «Vogue»–Interview berichtete Lilian, warum sich das Paar für das ehemalige Fischerdorf in Norditalien als Hochzeitslocation entschieden hat. Eigentlich galt ihr erster Gedanke ihrer Heimatstadt Rom. Aber: «Wir wollten einen Ort, der sich wie unser Zuhause anfühlt, der zu unserem gemeinsamen Leben gehört, den wir kennen und geniessen. Einer, der uns beide an uns erinnert.»