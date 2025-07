Boris Becker und seine Lilian: Erster Auftritt mit Babybauch

«Es war was Besonderes, mit meiner Frau gemeinsam beruflich aufzuschlagen», verriet Becker. «Sie traut mir meine Führung zu, aber muss natürlich selbst auch liefern.» Für die Risikoanalystin war der Auftritt in der Werbung eine echte Herausforderung, da sie in der Kampagne auf Deutsch spricht. «Das ist nicht ihre Muttersprache. Da war sie sehr mutig», lobte ihr Ehemann stolz.