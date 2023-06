Boris Becker zeigt sich mit Freundin Lilian und Ex-Frau Barbara

Sein jüngster Sohn mit Barbara Becker, Elias, komplettiert die Runde. Die vier sitzen gut gelaunt an einem Tisch und strahlen in die Kamera. Boris Becker fügte noch betende Hände und ein rotes Herz hinzu und versah den Post mit dem Hashtag «lafamiglia» (zu deutsch: die Familie). Offensichtlich ist er dankbar darüber, dass seine Grossfamilie das Patchwork-Leben inzwischen so gut meistert.