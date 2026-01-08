Boris Becker zeigt sich strahlend mit Tochter Zoë

Auch auf dem zweiten Bild zeigt sich Becker sichtlich glücklich. Mit einem breiten Lächeln blickt er in die Kamera, während er seine Hände behutsam auf sein Baby legt, das vor ihm auf dem Wickeltisch liegt. Auf einem weiteren Bild ist er mit Lilians Grossmutter Nemy beim Spaziergang mit dem Kinderwagen zu sehen. Ein weiteres Bild widmete er ganz seiner Frau: In einem gelben Bikini posiert sie vor dem Hotel Burj Al Arab am Strand.