Boris Becker zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

Vor Gericht wurden die Anklagepunkte zuvor noch einmal von beiden Seiten beleuchtet. Laut «Bild» soll die Staatsanwältin in ihrer rund 40 Minuten langen Abschlussrede Becker eines «schlechten Charakters» beschuldigt haben. Die Verteidigung bestand laut «RTL» dagegen darauf, dass Becker nicht bewusst gewesen sei, dass er keine Überweisungen tätigen durfte, etwa für überfällige Unterhaltszahlungen. In seinen Schlussworten sagte Beckers Verteidiger, Becker sei in einer verzweifelten finanziellen Lage gewesen und warb für Mitleid: «Boris Becker hat nichts mehr. Nichts. Es ist eine Tragödie», so Jonathan Laidlaw.